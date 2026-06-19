बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद टूटकर बिखर गए थे सलमान खान, दर्द में पूरी की ‘सिकंदर’ की शूटिंग, अभिनेता विशाल वशिष्ठ का खुलासा

Salman Khan Emotional After Baba Siddique Death: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को अक्सर उनके दमदार अंदाज और काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है, लेकिन फिल्म 'सिकंदर' की शूटिंग के दौरान वो काफी दर्द में थे। एक तरफ निजी जिंदगी में गहरा सदमा था, तो दूसरी ओर शारीरिक तकलीफ और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी लगातार उनका पीछा कर रही थीं। इन सबके बावजूद सलमान खान ने अपने काम से दूरी नहीं बनाई और शूटिंग जारी रखी। इस फिल्म से जुड़ा किस्सा अब एक्टर ने बताया है।