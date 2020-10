Kangana Ranaut ने निभाई धूमधाम से भाई की शादी की रस्में, समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने का लगा है आरोप

View this post on Instagram

आज मेरे भाई अक्षत की बधाई की कुछ तसवीरें, बधाई हिमाचल की एक परम्परा है शादी का पहला निमंत्रण मामा के घर में दिया जाता है, अक्षत की शादी नवंबर में है आज से सबको निमंत्रण दिए जाएँगे इसलिए इसे बधाई कहते हैं ❤️