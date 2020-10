Kangana Ranaut ने फिर साधा 'बॉलीवुड' पर निशाना, शुरूआत की #IndiaRejectsBollywood की

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद से एक्ट्रेस कंगना रनौत बॉलीवुड के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आए दिन कंगना इंडस्ट्री के किसी ना किसी सदस्य को अपने निशाने पर लेकर नया बयान देते हुए दिखाई देती हैं। हाल ही में कंगना ने बॉलीवुड को लेकर फिर से एक ट्वीट किया है। जिसके चलते वह फिर से सुर्खियों में आ गई हैं।

यह भी पढ़ें- जया बच्चन के तीखे बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, एक्ट्रेस ने ट्वीट कर पूछा 'श्वेता बच्चन के साथ ऐसा होता तब भी यही कहती आप? '

There are ARTISTS and there are BHANDS there is INDIAN FILM INDUSTRY and there is BOLLYWOOD #IndiaRejectBollywood

most ridiculous word BOLLYWOOD itself copied and stolen from HOLLYWOOD. Please reject this derogatory word #IndiaRejectBollywood 🙏