Kangana Ranaut ने सेलेब्स को बताया 'लकड़बग्घा', शूटिंग सेट पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का वीडियो किया शेयर

नई दिल्ली। बिना डरे और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर लगातार अपने तीखे शब्दों से वार करती जा रही हैं। जहां उन्होंने बॉलीवुड को बदलकर 'बुलीवुड' कहना शुरू कर दिया है तो वहीं अब उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत के कलाकारों की तुलना लकड़बग्घे से कर दी है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सेट पर काम करने वालें कर्मचारियों संग बर्ताव किया जाता है।

This is what Bollywood is. An industry where workers are treated worse than slaves meanwhile A listers get to romanticize their struggle. @KanganaTeam isn't exaggerating when she calls it a Gutter #BollywoodStrikesBack #BollywoodScaredOfArnab pic.twitter.com/3P0IMVYYda