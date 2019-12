अवॉर्ड फिक्सिंग के लिए आलिया भट्ट को रंगोली चंदेल ने किया ट्रोल, इवेंट से पहले ली ट्रॉफी.. देखें Video

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली (Rangoli Chandel) अक्सर किसी ना किसी को घेरे में लेकर सोशल मीडिया पर निशाना साधते रहते हैं। रंगोली अपनी बेबाक टिप्पणियों से स्टार्स पर वार करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर निशाना साधा है और उनपर अवार्ड फिक्सिंग का आरोप लगा दिया है। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Here is Alia Bhatt walking away with her Best Actress Award (backdoor exit) before the actual show began.

Alia’s Manager: Abhi nahi Daaloge na? (Photos)

Papz: Nahi ek ghante baad

Alia’s M: Nahi 7 baje ke baad

Papz: Okay 8 baje ke baad #AwardFixing #OnlyInBollywood #Exposed pic.twitter.com/rYzNdgvaXy