पत्रकारिता छोड़ करण जौहर की कंपनी में शामिल हुए राजीव मसंद, कंगना रनौत ने साधा निशाना

नई दिल्ली: मशहूर फिल्म क्रिटिक और पत्रकार राजीव मसंद ने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया है। खबरों के मुताबिक, अब वह बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर की धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी (DCA) के साथ जुड़ गए हैं। वह COO (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) का काम करेंगे। करण जौहर की कंपनी में शामिल होने पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजीव मसंद की जमकर निशाना साधा है।

कंगना ने कहा कि राजीव स्टारकिड्स की चापलूसी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार होने के बावजूद वह हमेशा से करण जौहर के चमचे ही थे। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, "राजीव ने सुशांत और मेरे बारे में सबसे जहरीले ब्लाइंड आर्टिकल लिखे थे। उसने खुलकर औसत दर्जे के स्टार किड्स के तलवे चाटे और जो फिल्में वाकई अच्छी थीं, उन्हें नेगेटिव रिव्यू दिए। पत्रकार होने के बावजूद भी वह हमेशा करन जौहर के चमचे ही थे। अच्छा हुआ कि वह पत्रकारिता का मुखौटा उतारकर आधिकारिक रूप से करन जौहर के साथ जुड़ गए।"

कंगना का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, 'देखें, किस तरह मूवी माफिया ने हर जगह, एजेंट्स, क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, ड्रिस्ट्रीब्यूटर्स, अवॉर्ड और जूरी को हाइजैक कर अपने चापलूसों को हर जगह बैठा दिया है ताकि आपकी जिंदगी को हर तरह से बर्बाद किया जा सके। ये आपको बैन करते हैं, आपकी इमेज को खराब करते हैं, बहुत कम लोग बच पाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए सख्त नियमों की जरूरत है।'

This is how movie mafia hijacks key people in every place,agents/critics/journalists/distributors/award jury they plant their minions in your personal life to ruin you from every angle, they ban you n ruin your image, many succumb few survive. Need strict laws in movie industry. https://t.co/7ryXrTPoBm