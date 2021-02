रिंकू शर्मा हत्या मामले में Kangana Ranaut ने CM अरविंद केजरीवाल को किया ट्वीट, बोलीं- 'उम्मीद हैं परिवार को करेंगे सपोर्ट'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) हर मुद्दे पर अपनी राय बड़ी ही बेबाकी से रखती हुईं नज़र आती हैं। यही वजह है कि वह अक्सर अपने ट्विट्स की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं अब कंगना ने दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुईं रिंकू शर्मा की हत्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को ट्वीट किया है। रिंकू शर्मा ( Rinku Sharma ) बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। उनकी हत्या के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है।

यह भी पढ़ें- प्यार के मामले में Rashmi Desai की निकली फूटी किस्मत, पति से तलाक लेने के बाद ब्वॉयफ्रेंड ने भी छोड़ा बीच रास्ते में

Dear @ArvindKejriwal ji I really hope you meet Rinku Sharma’s family and support them also, you are a politician hope you become a statesman also. https://t.co/SpPyKWYUnZ