बर्फीली वादियों में Kangana Ranaut ने परिवार संग की जमकर मस्ती, देखें तस्वीर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। इन दिनों वह मनाली में अपने घर में मौजूद हैं और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थीं। अब कंगना अपने परिवार के साथ हाईकिंग पर गई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ साझा की हैं।

कंगना ने ट्विटर पर अपनी फैमिली ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें उनके साथ उनकी भाभी ऋतु, बहन रंगोली, भतीजा पृथ्वीराज साथ में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, ''मेरी भाभी इंस्टाग्राम क्वीन हैं। वह सभी फिल्टर्स के बारे में जानती हैं और उन्होंने मुझे सिखाया कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है।'' उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

कंगना के लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की जैकेट और डेनिम जीन्स पहनी हुई है। साथ ही उनके लुक को पूरा कर रहे हैं उनके बूट्स। उनकी इस तस्वीरों पर अबतक लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

Went hiking with my family yesterday, wonderful experience ❤️

P.S my bhabhi is Instagram Queen, she knows everything about all filters, and teaching me how to use them 🥰 pic.twitter.com/dSOkdcldsn