Kangana Ranaut निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार, फिल्म आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर होगी आधारित

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ वक्त पहले ही कंगना ने ऐलान किया था कि वह 10वीं शताब्दी की जम्मू-कश्मीर की रानी दिद्दा पर फिल्म बनाने वाली हैं। इसके बाद अब उन्होंने अपनी एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) का किरदार निभाएंगी। इसकी जानकारी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दी है।

कंगना रनौत ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसमें वह इंदिरा गांधी के लुक में नजर आ रही हैं। इसके साथ कंगना ने लिखा, 'यह एक आइकॉनिक महिला को लेकर मेरा फोटोशूट है, जो मैंने करियर की शुरुआत में किया था। मुझे इस बारे में पता नहीं था कि एक दिन उनका रोल मुझे स्क्रीन पर प्ले करने का मौका मिलेगा।'

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2