Karan Johar सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को ऐसे करते हैं हैंडल

करण जौहर को कौन नहीं जानता होगा। फ़िल्म मेकर होने के साथ साथ अपने शो को लेकर भी सुर्ख़ीयों में बने रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अक्सर करण जौहर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता हैं।

बॉलीवुड के करण जौहर को किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं हैं। फ़िल्म निर्माता करण जौहर ने कई स्टार किड्स को धर्मा प्रोडक्शन तले लॉन्च किया हैं। बता दें कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आलिया भट्ट को भी कारण जौहर ने ही लॉन्च किया था। करण जौहर अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर एक चीज़ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अपने फ़ैन्स के लिए शेयर किया करते हैं।

karan johar befitting reply to trolls who mocks him on sexuality