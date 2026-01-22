एक बार फिर टूटा सपना… ऑस्कर 2026 से बाहर हुई भारत की ‘होमबाउंड’

फिल्म के नॉमिनेशन से बाहर होने पर अभिनेता विशाल जेठवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ से बातचीत में उन्होंने कहा, “हम फाइनल नॉमिनेशन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आखिरी 15 फिल्मों में शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात है। ‘होमबाउंड’ का इतनी दूर तक आना और दुनियाभर में भारत को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत खास रहा। इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जब हम इतना आगे आ गए थे तो थोड़ी उम्मीदें होना स्वाभाविक था। जिन भी लोगों ने यह फिल्म देखी, उन्होंने इसकी कहानी को काफी स्ट्रॉन्ग बताया। यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है।”