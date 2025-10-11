ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘होमबाउंड’ की जानें सच्चाई, एक्टर ने खोले कई राज

और जो लोग सेट पर काम करते हैं, हर अभिनेता को लगता है कि यह सेट उनके लिए काम कर रहा है। कोई डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो या लाइट डिपार्टमेंट, सब आपकी नज़र से अलग नहीं होते। सब एक ही सीन में होते हैं। और जब भी कोई भावनात्मक सीन आता था, सर ने एक चीज़ बनाई थी जिसका नाम था 'कोड 360'। उन्होंने इसे शुरू किया था, और मैंने इसे किसी भी सेट पर पहले कभी नहीं देखा था। तो जो वह करते थे, वह कोड 360 को एक्टिवेट करते थे। मतलब सेट पर मौजूद हर व्यक्ति हमेशा सीन के एहसास के बारे में बात करता था। अगर कोई मज़ेदार सीन होता, तो सबका मूड हल्का-फुल्का रहता। अगर कोई हँसाने वाला सीन होता, तो सब थोड़े समझदार और सोच-समझ के मूड में होते। और जब कोई भावनात्मक सीन आता, तो सब धीरे-धीरे और शांति से बोलते ताकि कलाकार का ध्यान भटके नहीं। बस यही था। और हर डायलॉग, सब कुछ इस तरह लिखा जाता था कि वह मुँह में आराम से बैठ जाए ताकि कलाकार को अपनी भावनाएँ जताने में कोई दिक्कत न हो। हाँ।