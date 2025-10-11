Patrika LogoSwitch to English

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘होमबाउंड’ की जानें सच्चाई, एक्टर ने खोले कई राज

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘होमबाउंड’ के एक्टर ने पत्रिका से खास बातचीत में कई राज खोले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

8 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 11, 2025

Vishal Jethwa Movie Oscar Nominated

फिल्म ‘होमबाउंड’ का पोस्टर। दाएं तरफ एक्टर ईशान खट्टर बाएं तरफ विशाल जेठवा।

विशाल जेठवा की हालिया फिल्म ‘होमबाउंड’ को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, एक ऐसी उपलब्धि जिसने अभिनेता विशाल को इंडस्ट्री की सुर्खियों में ला दिया है। 'मर्दानी 2' के इंटेंस विलेन से लेकर अपनी ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म के भावनात्मक किरदार चंदन तक, विशाल की यात्रा जुनून और समर्पण की कहानी है। पत्रिका से कमलेश अग्रवाल ने उनकी कला, मेहनत और बॉलीवुड के भविष्य पर केंद्रित एक विस्तृत बातचीत की।

सवाल: आप इसे कैसे देखते हैं कि आपकी फिल्म को भारत से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है?

विशाल: मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे अपनी फिल्म पर बहुत गर्व है, क्योंकि यह एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है और अनिश्चितता में एकता खोजती है। इसलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्म भारत से चुनी गई। मैं जूरी के सदस्यों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस फिल्म को चुनने और आगे बढ़ाने में मदद की। मैं अपनी खुद की यात्रा पर भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि… मुझे नहीं पता था कि मुझे उन अभिनेताओं में गिना जाएगा जिनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत से भेजा गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। यह देखकर मैं और भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कई अभिनेताओं का सपना जी रहा हूँ। यह मेरा सपना नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ।

सवाल: अगर इस फिल्म की बात करें तो यह जाति और पहचान जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है, जिसमें आपने चंदन का किरदार निभाया है। तो यह रोल आपके लिए कितना भावनात्मक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा?

विशाल: मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मुझे इस फिल्म के लिए अपना वजन कम करना पड़ा। तो मैं सबसे पहले बाहरी बात करूँगा। मैंने निर्देशक से कहा था कि मैं बहुत मस्कुलर (पेशीय) दिखता था। तो उन्होंने कहा, "विशाल, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए और मस्कुलर नहीं दिखना है, ताकि हम असली, रॉ बॉयज जैसा लगें।" तो मैंने अपना वजन 9 से 10 किलो तक घटा दिया।

उसके बाद, मुझे… सर (निर्देशक) को भी एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि "तुम्हें यह रोल बाहर से निभाना नहीं है, एक्टिंग नहीं करनी है। तुम्हें इन रोल्स को जीना है।" तो हमने बस ज़िंदा रहने की कोशिश की। एक किताब है जिसका नाम है 'जाति विनाश', हम उसे पढ़ना चाहते थे ताकि इस फिल्म के इतिहास के बारे में पता चले। फिर हम कई गाँवों में गए। हर गाँव गए, लोगों से बात की। जहाँ मेरे चंदन का घर फिल्म में दिखाया गया था, हम उसी घर में बैठे, वहाँ खाना खाया और स्क्रिप्ट पढ़ी ताकि सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाए। और फिर उसके बाद, मैंने इतना कुछ किया कि मैं पूरी तरह निर्देशक के सामने झुक गया। जो भी निर्देशक ने कहा, मैं वही करता रहा। एक्टिंग से जो ज़िंदगी का तजुर्बा मिला और जो निजी ज़िंदगी का अनुभव हुआ, सब मैंने वहीं डाल दिया।

सवाल: अगर हम निर्देशक नीरज दिवान की बात करें, तो 'मसान' के बाद उनकी दूसरी फिल्म काफी वक्त बाद आई। तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

विशाल: बहुत, बहुत अच्छा। वो तो एक तरह की जागरूकता थी, असल में। उनके लिए यह बहुत बढ़िया अनुभव था। वह तुमसे 5-10 मिनट बैठते हैं और तुम समझ जाते हो कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उन्हें तुम्हारी असुरक्षा का पता चल जाता है। तो वह जान जाते हैं और फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग ऐसे ही बहुत काम करता है।

और जो लोग सेट पर काम करते हैं, हर अभिनेता को लगता है कि यह सेट उनके लिए काम कर रहा है। कोई डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो या लाइट डिपार्टमेंट, सब आपकी नज़र से अलग नहीं होते। सब एक ही सीन में होते हैं। और जब भी कोई भावनात्मक सीन आता था, सर ने एक चीज़ बनाई थी जिसका नाम था 'कोड 360'। उन्होंने इसे शुरू किया था, और मैंने इसे किसी भी सेट पर पहले कभी नहीं देखा था। तो जो वह करते थे, वह कोड 360 को एक्टिवेट करते थे। मतलब सेट पर मौजूद हर व्यक्ति हमेशा सीन के एहसास के बारे में बात करता था। अगर कोई मज़ेदार सीन होता, तो सबका मूड हल्का-फुल्का रहता। अगर कोई हँसाने वाला सीन होता, तो सब थोड़े समझदार और सोच-समझ के मूड में होते। और जब कोई भावनात्मक सीन आता, तो सब धीरे-धीरे और शांति से बोलते ताकि कलाकार का ध्यान भटके नहीं। बस यही था। और हर डायलॉग, सब कुछ इस तरह लिखा जाता था कि वह मुँह में आराम से बैठ जाए ताकि कलाकार को अपनी भावनाएँ जताने में कोई दिक्कत न हो। हाँ।

सवाल: अगर हम इस फिल्म की बात करें, जब यह कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहली बार प्रदर्शित हुई थी, तो आपको 9-10 मिनट तक खड़े होकर तालियाँ मिली थीं। उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था?

विशाल: मैं बहुत खुशकिस्मत और आभारी महसूस कर रहा था। हम सब रो रहे थे। वो थिएटर बहुत बड़ा था। वहाँ मौजूद सारे लोग श्वेत रंग के थे और जो वहाँ थे… वे हमारी भाषा को समझ नहीं पाए, फिर भी वे हमारी भावना और कहानी से जुड़ गए। जो छोटे-छोटे मज़ाक आ रहे थे, उन पर वे हँस भी रहे थे। जो भावुक पल आ रहा था, उसमें वे भी भावुक हो रहे थे। तो पूरी फिल्म चल रही थी। और मेरे लिए यह एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ गया था। और अपनी माँ के साथ मैंने पहली बार फिल्म देखी, वो भी कान्स में।

मुझे पता है कि जो भी होगा, तुम्हें इसे कमाना होगा, इसे हासिल करना होगा। यह कोई पैसे देकर तुम्हें नहीं दे सकता। कोई तुम्हें यह तोहफे में नहीं दे सकता। तुम्हें इसे जीतना होगा। इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। यह एक बहुत खुश और धन्य महसूस करने वाला पल था। यह मेरे करियर का सबसे ऊँचा मुकाम था।

सवाल: ईशान खट्टर के साथ आपकी केमिस्ट्री वाली कई बातें काफी वायरल हो रही हैं, खबरों में भी बहुत हैं। अगर आप कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहें, तो मैं बताना चाहूँगा कि शूटिंग के दौरान आपकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी।

विशाल: हाँ, मैं यही कहूँगा कि जब हम फिल्म की तैयारी कर रहे थे, तब हम वर्कशॉप कर रहे थे। तो, वर्कशॉप के दौरान, जैसा मैंने कहा, हम सारे गाँवों में जाते थे और वहाँ के लोगों से बात करते थे। तो, एक बात ये भी थी कि मेरी दाहिनी टाँग का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी टाँग की टेंडन कट गई थी और अँगूठे के पीछे की नसें भी कट गई थीं। मेरी सर्जरी हुई थी। इसलिए, मैं चल नहीं पा रहा था और वर्कशॉप के लिए मुझे बहुत चलना पड़ता था। तो जब भी मैं चल नहीं पाता था, वह मुझे अपने हाथों से उठाकर कहीं ले जाता था। तो उसने इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में मेरी बहुत मदद की और मेरा ख्याल भी रखता था। बहुत अच्छा लगता था।

सवाल: 'मर्दानी 2' में आपने एक डरावने विलेन का रोल निभाया था। यहाँ आपने बिलकुल अलग तरह का रोल किया है। तो आपको दोनों के बारे में कैसा लगता है? आपने दोनों में कैसे तालमेल बिठाया?

विशाल: मुझे लगता है जब मैं कोई किरदार निभाता हूँ, तो मैं उसमें पूरी तरह डूब जाता हूँ। मैं खुद को पूरी तरह उसमें मग्न कर लेता हूँ और फिर धीरे-धीरे उससे बाहर आने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और बातें ध्यान भटकाएँ नहीं। जैसे अगर मैं कोई बहुत ही इंटेंस रोल कर रहा हूँ, तो बीच-बीच में अगर मैं बहुत सारी पार्टियाँ करने लगूँ, तो मैं किरदार से बाहर आ जाता हूँ।

संतुलन ऐसा होता है कि कहीं न कहीं, यह ध्यान रखना होता है कि मैं, यानी विशाल, इससे बहुत अलग हूँ। और यह किरदार बहुत अलग है, भले ही हम छोटी-छोटी चीज़ों से उनसे जुड़ने की कोशिश करें, पर हम दोनों बिलकुल अलग होंगे। संतुलन ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता। मैंने ज़िंदगी में अलग-अलग रोल निभाने की इतनी प्रैक्टिस भी की है कि कहीं न कहीं यह हो जाता है और मुझे लगता है कि उस वक्त कोई ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है।

और यही तो तुम्हें काम करने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब मैं कोई भावना महसूस करता हूँ, तो वह अब कोई आदमी नहीं रहता, वह सलाम वेंकी होता है या होमबाउंड या जो भी किरदार मैंने निभाया हो। मुझे लगता है कि यह भावना मुझमें नहीं थी। यह कहाँ से आई? और यह मूर्खता कैसे बाहर आई? मुझे लगता है यही बात है। यह एक तरह की ऊर्जा देती है। और इस माहौल में, जब तुम खुद को एक अभिनेता के रूप में छोड़ देते हो, तो तुम किरदार के साथ सहानुभूति महसूस करते हो। और वह तैयारी जो तुम करते हो, सिर्फ किरदार निभाने से दो महीने पहले की नहीं होती। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बचपन से अब तक की सारी ज़िंदगी उसमें डाल दूँ। और मुझे लगता है कि ये बैलेंस बन जाता है।

सवाल: क्या आप 'मर्दानी 3' देखना चाहते हैं?

विशाल: अफ़सोस की बात है, नहीं। 'मर्दानी 3' का मुझे कोई कॉल नहीं आया। लेकिन अगर 'मर्दानी 4' बनी, तो मैं जरूर काम करना चाहूंगा। और यह भी बहुत अच्छा होगा कि मैं फिर से रानी मैम के साथ काम करूँ।

सवाल: अगर हम नई कलाकारों की बात करें जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे?

विशाल: मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का काम पसंद है, तो इसमें कदम जरूर बढ़ाएं। और अगर आप सिर्फ यहाँ स्टार बनने या पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं, शोहरत कमाने के लिए आ रहे हैं, तो मत आओ क्योंकि यह रास्ता बिलकुल अलग है। और अगर तुम्हें काम पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ फँस जाओगे, भटकते रहोगे और पता भी नहीं चलेगा कब खो जाओगे। तुम्हारी ज़िन्दगी एक बिलकुल अजीब और अनजान दुनिया में गुज़र जाएगी। तो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर तुम्हें काम पसंद है, अगर तुम्हें एक्टिंग पसंद है, अगर तुम्हें कला से प्यार है, सीधी बात ये है कि अगर तुम्हें कला से प्यार है, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आएँ। अगर आपको इंडस्ट्री से प्यार नहीं है और आप बस बाहरी चीज़ों के लिए आए हैं, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं।

सवाल: अगर हम आपकी शुरुआत देखें, तो आपने संघर्ष भरी ज़िंदगी जी है। हम देखेंगे तो आपने टीवी से शुरुआत की और उससे पहले भी आपने बहुत मेहनत की है। तो नए कलाकार इस संघर्ष से निकलने के लिए क्या कहेंगे?

विशाल: सबसे पहले तो मुझे 'संघर्ष' कहना पसंद नहीं है। लोगों ने 'संघर्ष' की दुनिया को बहुत अलग बना दिया है। लेकिन हाँ, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ज़रूर लगाई गई है। और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। चाहे कोई महान अभिनेता ही क्यों न हो, वो भी हर दिन मेहनत करता है। और अगर आपको आपका काम पसंद है, तो मेहनत इतनी मेहनत नहीं लगती, इतना संघर्ष भी महसूस नहीं होता।

अगर आपको आपका काम पसंद नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कभी अपने काम में इतना बोझ महसूस नहीं किया। हाँ, एक्स्ट्रा घंटे लग जाते हैं, तो परेशानी होती है, थकावट होती है, मन करता है रोने का, खुद पर शक होता है। लेकिन फिर भी, जब इस इंडस्ट्री में बने रहने की कोई वजह होती है, तो तुम्हें संघर्ष जैसा नहीं लगता।

सवाल: अगर हम टीवी, ओटीटी और फिल्म—इन तीन माध्यमों में आपको क्या फर्क महसूस होता है? क्या आपको लगता है OTT का भविष्य आ गया है?

विशाल: OTT का भविष्य? नहीं, मेरा तो यह मानना है कि ये तीनों साथ-साथ चलेंगे। पहले दो चीज़ें चलती थीं, टीवी और फिल्म। और अब भी वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि थिएटर में फिल्म देखने वालों की संख्या कम होगी। थिएटर में फिल्म देखने का अनुभव ही कुछ और होता है। यह कभी नहीं बदल सकता। जब आप सब एक साथ, चाहे कोई भी किसी भी पृष्ठभूमि से आए, थिएटर में आपके साथ बैठता है, तो वह भी एक हो जाता है। और हर कोई फिल्म को एक ही तरीके से, एक ही शांति के साथ देखता है। और वह अनुभव कभी खत्म नहीं होता।

टीवी का माध्यम बिलकुल अलग होता है। उसमें आपको एक खास अंदाज़ में प्रदर्शन करना पड़ता है, तुम्हें उसमें क्वांटिटी देनी पड़ती है, तुम्हें बहुत शूट करना होता है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तुम 12 घंटे काम करते हो, लेकिन कोशिश करते हो कि क्वालिटी अच्छा हो। ज़्यादा फोकस क्वालिटी पर होता है, फिर क्वांटिटी आती है। टीवी में इसका उल्टा होता है। वेब सीरीज़ में दोनों का मिश्रण होता है। हाँ, वेब सीरीज़ में टाइम मिलता है और काम भी करना होता है। तो तीनों की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी का भविष्य कम होगा।

सवाल: आप अब किस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं?

विशाल: मैं संजय लीला भंसाली की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाना चाहता हूँ। और अब मैं एक कॉमर्शियल फिल्म करना चाहता हूँ। यह मेरी मनोकामना है। अगर मैं खुद को एक कॉमर्शियल फिल्म में हीरो की भूमिका में देखूँ, तो मैं बहुत खुश होऊँगा। हाँ, मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें हैं जिन पर मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये वैसा नहीं है जैसा लोग देखना चाहते हैं। और मैंने भी खुद को कहीं न कहीं ऐसा कल्पना किया है।

संबंधित विषय:

Bollywood

Updated on:

11 Oct 2025 07:12 pm

Published on:

11 Oct 2025 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘होमबाउंड’ की जानें सच्चाई, एक्टर ने खोले कई राज

