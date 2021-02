Kareena Kapoor Khan किसी भी वक्त बन सकती हैं दूसरी बार मां, घर में पहुंचने लगे गिफ्ट्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं। उनकी प्रेग्नेंसी का नौंवा महीना चल रहा है। कहा जा रहा है कि बेबो अस्पताल में भर्ती भी हो चुकी हैं। ऐसे में किसी भी वक्त वह बेबी को जन्म दे सकती हैं। बेबो के दूसरे बच्चे को लेकर फैंस काफी एक्साइटिड हैं। पहले बच्चे तैमूर (Taimur) की पॉपुलैरिटी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीना और सैफ का दूसरा बेबी भी जन्म के साथ पॉपुलर हो जाएगा।

बेबो के दूसरे बच्चे की एक्साइटमेंट उनके दोस्तों में भी देखने को मिल रही है। बच्चे के जन्म से पहले ही उनके घर में तोहफे आने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। इसमें करीना कपूर के घर बेबी के लिए गिफ्ट्स आते नजर आ रहे हैं। खुद बेबो ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल (Kareena Kapoor Khan Instagram) के गिफ्ट्स की तस्वीरें शेयर की हैं।

करीना के दूसरे बच्चे को लेकर ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार वह बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तैमूर के लिए उनका छोटा भाई आएगा। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि तैमूर को भाई मिलता है या बहन। लेकिन बेबो के घर में जो तोहफे आए हैं उन्हें देखकर लोगों का कहना है कि बेबी गर्ल होगी। गिफ्ट्स को पिंक और ब्लू कलर से रैप किया हुआ है।

In any few hours, we are going to witness this amazing moment again. Pray pray pray the best for them 🙏🏻♥️😇 #KareenaKapoorKhan #SaifAliKhan pic.twitter.com/kKtG1l49WG