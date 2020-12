करीना कपूर खान ने सास Sharmila Tagore को इस अंदाज में विश किया बर्थडे, कहा- सबसे स्ट्रॉन्ग महिला

नई दिल्ली | बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा शर्मिला टैगोर आज अपना 76वां जन्मदिन (Sharmila Tagore birthday) मना रही हैं। इस मौके पर जहां शर्मिला के फैंस और परिवारवाले उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं उनकी बहू करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने एक खास मैसेज लिखा है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि करीना की उनकी सास शर्मिला के साथ कितनी बढ़िया बॉन्डिंग हैं। शर्मिला खुद भी करीना की बहुत तारीफ कर चुकी हैं। वहीं अब करीना ने अपने सांस के लिए उनकी फोटो पोस्ट करते हुए खास मैसेज लिखा है।

Bollywood star #KareenaKapoorKhan has penned a heartfelt note for mother-in-law #SharmilaTagore on her birthday, calling her the strongest woman.



She took to @instagram to share a special birthday wish for the veteran actress. pic.twitter.com/7RaBGHmcQw