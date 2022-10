करीना कपूर ने VIDEO शेयर कर दिखाई घर के कोने- कोने की झलक, अंदर से बेहद खूबसूरत दिखता है एक्ट्रेस का घर

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर का नाम खूबसूरत एक्ट्रेसेस में आता है। ये अपने फैशन को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। क्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो और वीडियो फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं। एक बार फिर बेबो ने फैंस के साथ एक खास वीडियो शेयर की है।

अपने फैशन स्टाइल के लिए पहचानी जाने वाली करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं। ये अपनी अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं। इनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी भी एक्टिव है। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और फोटोज शेयर कर फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं। क बार फिर बेबो ने फैंस के साथ फोटो शेयर की है, जिसमें वह फैंस को अपने घर का नया कोना दिखाती नजर आ रही हैं।

kareena kapoor showed fans a glimpse of every corner of her house video went viral