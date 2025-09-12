एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने 4 दिन पहले की थी बंदूक संग फोटो शेयर, अब लगाई ट्रेन से छलांग, डरे फैंस

Actress Karishma Sharma Last Post: टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। करिश्मा ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल ली। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, खुद एक्ट्रेस ने इस बारे में ताजा जानकारी दी और फैंस को खुद के लिए दुआ करने को कहा है, अब इसी बीच उनका 4 दिन पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है एक फोटो में एक्ट्रेस बंदूक हाथ में लिए नजर आ रही हैं और दूसरी में बंदूक सिर पर रखी हुई है। लोगों ने इस पोस्ट को देखकर कमेंट कर रहे हैं।