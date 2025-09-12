एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने 4 दिन पहले की थी बंदूक संग फोटो शेयर, अब लगाई ट्रेन से छलांग, डरे फैंस

Actress Karishma Sharma Last Post: टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। करिश्मा ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल ली। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, खुद एक्ट्रेस ने इस बारे में ताजा जानकारी दी और फैंस को खुद के लिए दुआ करने को कहा है, अब इसी बीच उनका 4 दिन पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है एक फोटो में एक्ट्रेस बंदूक हाथ में लिए नजर आ रही हैं और दूसरी में बंदूक सिर पर रखी हुई है। लोगों ने इस पोस्ट को देखकर कमेंट कर रहे हैं।
करिश्मा शर्मा ने 4 दिन पहले जो अपनी बंदूक संग फोटो शेयर की थी वह एक शूटिंग के दौरान की हैं। वह एक कुर्सी पर बैठी हुईं नजर आ रही हैं और हाथ में एक बंदूक ले रखी हैं और चश्मा लगाया हुआ है। करिश्मा ने एक साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। अब कई लोग ऐसे हैं जो उनकी इन तस्वीरों को उनके ट्रेन से छलांग लगाने वाले हादसे से जोड़ रहे हैं। वहीं उनके कुछ फैंस उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं और एक्ट्रेस से उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मैम आप ठीक हैं?" दूसरे ने लिखा, "मैम आपने ऐसी फोटो क्यों शेयर की।" तीसरे ने लिखा, "करिश्मा जी क्या जरूरत थी ट्रेन से छलांग लगाने की।"
बता दें, करिश्मा शर्मा ने बुधवार, 11 सितंबर को मुंबई की चलती लोकल ट्रेन से छलांग लगा दी थी। उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोट आई है। करिश्मा जिस समय ट्रेन से कूदी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। एक्ट्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह भागकर जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और उनके दोस्त पीछे रह गए और ये देखकर वह काफी डर गईं और ट्रेन से कूद गई। अब वह हॉस्पिटल में हैं और ठीक हैं।