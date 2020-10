Kangana Ranaut की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश.. जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया (Social Media) पर छाई रहती हैं। कभी वो अपने किसी बयान की वजह से चर्चाओं में रहती हैं या फिर विवादों में फंसने के कारण मीडिया में उनकी खबरे आने का सिलसिला जारी रहता है। हाल ही में कंगना रनौत एक ऐसे ही विवाद में फंस गई हैं। दरअसल, कंगना बॉलीवुड के अलावा देश के कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। रिसेन्टली उन्होंने किसानों को लेकर ट्वीट किए थे। कंगना ने किसानों (Farmer) के विरोध पर टिप्पणी की थी जिसके कारण उनपर अपमान का आरोप लगा है। अब कंगना पर कोर्ट की तरफ से एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।

सबकी फेवरेट जोड़ी Rekha और Amitabh को इस एक वजह ने कर दिया था दूर, आज भी नहीं मिलाते हैं नजरें

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कंगना रनौत पर कर्नाटक के एक कोर्ट (Karnataka Court) शुक्रवार को FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कंगना के खिलाफ वकील एल. रमेश नाइक ने शिकायत की है। जिसके बाद क्याथासांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईदर्ज करने को कहा गया है। कर्नाटक के तुमकुर की एक कोर्ट ने कंगना के एक ट्वीट को लेकर एफआईआर के आदेश दिए हैं। हालांकि कंगना अब वो ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं।

A Karnataka court orders registration of FIR against actor Kangana Ranaut for her now-deleted tweet on farmers' protests over recently passed farm laws. (file photo) pic.twitter.com/Vd7GdZgHnC