कार्तिक आर्यन ने ठुकराई एकता कपूर की फिल्म, सामने आई चौंकाने वाली वजह

View this post on Instagram

#TaaliBajaoThaliBajao 🔥 It’s DIVINE. It’s MAGIC. With everyone coming together, the ENERGY is through the roof!! We all Salute the Selfless Heroes !! 😊 Thank you @narendramodi sir for bringing the country together in this way!! #JantaCurfew #CoronaStopKaroNa 🙏🏻