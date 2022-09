Video: एयरपोर्ट पर कार्तिक कार्तिक चिल्लाने लगा नन्हा फैन, गेट से वापस आकर एक्टर ने लगाया गले

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हे फैन कार्तिक को तेजी से आवाज लगा रहा है। उस नन्हे फैन से मिलने के लिए एक्टर एयरपोर्ट गेट पर वापस लौट आए और उसके साथ सेल्फी ली।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं और कार्तिक इस बात को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि आज वह जो कुछ भी हैं अपने फैंस के कारण ही हैं। कार्तिक आर्यन किसी तरह का स्टारडम फ्लॉन्ट करने की बजाए अपने फैंस से बहुत ही शालीनता से मिलते हुए नजर आते हैं। कार्तिक को कई बार देखा जा चुका है कि अपने फैंस के मस्ती मजाक करते हैं और उनके साथ सेल्फी लेते हैं।

