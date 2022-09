काजोल ने कहा- 'मेरी अंगूठी से जाने कितने लोग खरीदे जा सकते हैं', लोगों का फूटा गुस्सा, सुनाने लगे खरी खोटी

अभिनेत्री काजोल न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपने चुलबुले अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। हालांकि लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। इन दिनों अदाकारा अपने एक बयान के चलते चर्चा में हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। हालांकि उनका ये बयान पुराना है।

काजोल ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि फैशन के लिए भी खूब चर्चित हैं। उन्होंने हाथों में ओम' नाम की अंगूठी पहनी हुई है, जिसे लेकर वह हमेशा चर्चा में रहती हैं, एक बार फिर ये इसे लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। हालांकि इस बार अदाकारा अपने फैशन सेंस की वजह से नहीं बल्कि इस अंगूठी पर दिए गए बयान के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आई हैं। काजोल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह बोल रही हैं कि कुछ भी पहन लें, वह अमीर दिखती हैं। वह किसी भई ऐंगल से गरीब नहीं दिखतीं। लोगों को उनका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें जमकर सुना रहे हैं।

kajol trolled over her old statement that she does not look poor and her ring could buy many people