कार्तिक आर्यन ने अपने सबसे हॉट अवतार के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, जानिए क्या है एक्टर का जयपुर कनेक्शन

बता दें कार्तिक की सुपरहिट फिल्म 'भूल भुलैया 2' की शूटिंग जयपुर में हुई थी, फिर 'भूल भुलैया 3' का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च जयपुर के राज मंदिर में हुआ था। यहीं उन्हें पहला बेस्ट एक्टर के लिए आइफा (IIFA) अवॉर्ड मिला था। अब जब उनकी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का टाइटल ट्रैक का भी इसी शहर में लॉन्च हुआ है, तो यह उनके फिल्मी यात्रा के एक और अहम पड़ाव में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि इस शहर के साथ आज का दिन भी उनके लिए काफी भावनात्मक हो गया है।