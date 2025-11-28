Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन ने अपने सबसे हॉट अवतार के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, जानिए क्या है एक्टर का जयपुर कनेक्शन

Kartik Aaryan Upcoming Movie: कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टाइटल ट्रैक जयपुर में लॉन्च किया। इसके बाद एक्टर राजस्थान पत्रिका ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म को लेकर खास बातचीत की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 28, 2025

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri title track release

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Movie Update: कार्तिक आर्यन ने अनन्या पांडे के साथ अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टाइटल ट्रैक जयपुर में लॉन्च किया, जहां उनका बेमिसाल स्वैग, जबरदस्त बॉडी के साथ हॉट टैटू ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया।

कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री एक बार फिर पर्दे पर देखने को मिलेगी। वहीं चुलबुला अंदाज, सिंक्रोनाइज्ड डांस, फ्लर्टिंग और एनर्जी उनकी ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इस टाइटल ट्रैक में उनकी कैमिस्ट्री अब तक की सबसे दिलचस्प जोड़ियों में से एक है, जो कम्फर्ट और स्पार्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।

कार्तिक आर्यन का सुपरहिट फिल्मों का जयपुर से कनेक्शन

कार्तिक आर्यन के लिए जयपुर हमेशा भावनाओं और यादों से जुड़ा शहर रहा है, या यूं कहें कि जयपुर हमेशा से उनके दिल के सबसे करीब रहा है और इसकी वजह है उनकी सुपरहिट फिल्मों का जयपुर से कनेक्शन।

बता दें कार्तिक की सुपरहिट फिल्म 'भूल भुलैया 2' की शूटिंग जयपुर में हुई थी, फिर 'भूल भुलैया 3' का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च जयपुर के राज मंदिर में हुआ था। यहीं उन्हें पहला बेस्ट एक्टर के लिए आइफा (IIFA) अवॉर्ड मिला था। अब जब उनकी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का टाइटल ट्रैक का भी इसी शहर में लॉन्च हुआ है, तो यह उनके फिल्मी यात्रा के एक और अहम पड़ाव में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि इस शहर के साथ आज का दिन भी उनके लिए काफी भावनात्मक हो गया है।

हालांकि कार्तिक आर्यन के फिल्मी सफर के अलावा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में भी जयपुर की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि क्रोएशिया के अलावा, फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जयपुर और नवलगढ़ में शूट किया गया है। शूटिंग के दौरान कार्तिक और अनन्या ने यहां एक महीने से भी ज्यादा का समय बिताया था, यही वजह है कि दोनों का इस शहर से खास जुड़ाव हो गया है। विशेष रूप से शहर की विरासत, रंगीन गलियों, बाजारों और स्थानीय माहौल ने फिल्म की दुनिया को जीवंत बना दिया है, मानो जयपुर खुद एक किरदार हो।

राजस्थान पत्रिका दफ्तर पहुंचे एक्टर

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टाइटल ट्रैक रिलीज के बाद फिल्म के एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे राजस्थान पत्रिका दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़ी खास बातें की।

बता दें समीर विदवांस निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस व नम: पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' वर्ष 2025 की सबसे बड़ी रोम-कॉम और क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही शानदार फिल्म है। ऐसे में कार्तिक को उनके अब तक के सबसे खास अंदाज में देखने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे और जयपुर की खास केमिस्ट्री को इंजॉय कीजिए और सुनिए इस वर्ष का सबसे वाइब्रेंट टाइटल ट्रैक!

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कार्तिक आर्यन ने अपने सबसे हॉट अवतार के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, जानिए क्या है एक्टर का जयपुर कनेक्शन

