महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

संजय मिश्रा और महिमा चौधरी। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' टीजर का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release: संजय मिश्रा जब भी पर्दे पर आते हैं, कुछ न कुछ अनोखा लेकर आते हैं। उनकी नई फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। टीजर में संजय मिश्रा अपनी होने वाली पत्नी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे, जबकि महिमा चौधरी उसी जोश से उनकी सारी डिमांड पर पानी फेर देती हैं।
'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के टीजर में संजय मिश्रा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। लेकिन उनकी मुलाकात सिगरेट और शराब की शौकीन महिला चौधरी से होती है। बिल्कुल उनकी मांग के उलट। टीजर में संजय मिश्रा अपने बेटे से कहते हैं, "तुम्हारी मम्मी बिल्कुल महिमा चौधरी के जैसी दिखती हैं।"
फिल्म का पहला पोस्टर भी मजेदार था। शादी-ब्याह के ‘बायोडाटा फॉर्म’ जैसा था, जिसमें बड़े प्यार से दुर्लभ प्रसाद की उम्र, रंग, लंबाई और पूरा-का-पूरा स्टेटस दर्ज था। बड़े मजे की बात है कि पोस्टर में साफ-साफ ऐलान कर दिया गया था कि दुर्लभ प्रसाद के लिए दुल्हन विधवा और तलाकशुदा दोनों ही चलेगी।
बता दें संजय मिश्रा अपनी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म 'भूलभूलैया 3' 'गोलमाल', 'ऑल द बेस्ट', 'वेलकम', समेत कई फिल्मों में एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है, लेकिन कई फिल्में उन्होंने ऐसी भी कीं, जिनमें उनके संजीदा रोल से फैंस की आंखें नम हो गईं। इसमें 'आंखों-देखी', 'वध', 'वध-2', 'कांचली', 'द सीक्रेट ऑफ देवकाली' और 'मसान' जैसी फिल्में शामिल हैं।
टीजर सामने आने के बाद अब फैंस फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर दुर्लभ प्रसाद भी अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार बैठे हैं। यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
