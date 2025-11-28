Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Out: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की जोड़ी पर्दे पर धमाल मचाने के लिए रेडी है। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का मजेदार टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 28, 2025

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release

संजय मिश्रा और महिमा चौधरी। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' टीजर का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release: संजय मिश्रा जब भी पर्दे पर आते हैं, कुछ न कुछ अनोखा लेकर आते हैं। उनकी नई फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। टीजर में संजय मिश्रा अपनी होने वाली पत्नी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे, जबकि महिमा चौधरी उसी जोश से उनकी सारी डिमांड पर पानी फेर देती हैं।

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में क्या है खास?

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के टीजर में संजय मिश्रा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। लेकिन उनकी मुलाकात सिगरेट और शराब की शौकीन महिला चौधरी से होती है। बिल्कुल उनकी मांग के उलट। टीजर में संजय मिश्रा अपने बेटे से कहते हैं, "तुम्हारी मम्मी बिल्कुल महिमा चौधरी के जैसी दिखती हैं।"

दुर्लभ प्रसाद के लिए विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी चलेंगी

फिल्म का पहला पोस्टर भी मजेदार था। शादी-ब्याह के ‘बायोडाटा फॉर्म’ जैसा था, जिसमें बड़े प्यार से दुर्लभ प्रसाद की उम्र, रंग, लंबाई और पूरा-का-पूरा स्टेटस दर्ज था। बड़े मजे की बात है कि पोस्टर में साफ-साफ ऐलान कर दिया गया था कि दुर्लभ प्रसाद के लिए दुल्हन विधवा और तलाकशुदा दोनों ही चलेगी।

बता दें संजय मिश्रा अपनी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म 'भूलभूलैया 3' 'गोलमाल', 'ऑल द बेस्ट', 'वेलकम', समेत कई फिल्मों में एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है, लेकिन कई फिल्में उन्होंने ऐसी भी कीं, जिनमें उनके संजीदा रोल से फैंस की आंखें नम हो गईं। इसमें 'आंखों-देखी', 'वध', 'वध-2', 'कांचली', 'द सीक्रेट ऑफ देवकाली' और 'मसान' जैसी फिल्में शामिल हैं।

कब होगी फिल्म रिलीज

टीजर सामने आने के बाद अब फैंस फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर दुर्लभ प्रसाद भी अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार बैठे हैं। यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है ‘धुरंधर’, माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!
बॉलीवुड
mohit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

mahima chaudhary

Published on:

28 Nov 2025 07:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘शोले’ के ये दो लीजेंड मौत के बाद… आखिरी बार 25 दिसंबर को पर्दे पर एक साथ मचाएंगे धमाल

Dharmendra-Asrani Last Time in Movie
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद हेमा मालिनी का पहला पोस्ट आया सामने, हुईं इमोशनल, लिखा- इन्हें देखकर…

Hema Malini emotional post after Dharmendra prayer meet said family moments
बॉलीवुड

‘गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए…’ अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण आया सामने

'सिंगर्स से गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए...' अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने पर छलका दर्द
बॉलीवुड

शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है 'धुरंधर', माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!

mohit
बॉलीवुड

निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra Last Film Ikkis makers share dharmendra written poem in movie fans got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.