रणबीर कपूर संग ब्रेकअप के बाद इस बीमारी से ग्रस्त हो गई थीं कैटरीना, 13-13 घंटे सोती रहती थीं एक्ट्रेस

एक समय था जब कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की गिनती बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में की जाती थी। इनके रिलेशनशिप की खबरों ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरीं थीं। दोनों को साथ में खूब पसंद किया जाता था, लेकिन अचानक दोनों के ब्रेकअप से फैंस का दिल टूट गया था। दोनों के ब्रेकअप की खबरें टीवी से लेकर अखबारों तक छाई हुईं थीं।

Published: May 20, 2022 10:49:26 am

रणबीर और कटरीना के प्यार की शुरूआत 2009 में आई फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' से हुई थी। इस फिल्म से ही दोनों के एक दूसरे के करीब आने की खबरें सामने आने लगी थीं। इसके बाद अगले साल आई फिल्म 'राजनीति' ने दोनों के रिश्ते को नया नाम दे दिया। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं और स्लीपोहॉलिक का शिकार भी हो गई थीं।

katrina kaif on break up with ranbir kapoor