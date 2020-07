इंतजार खत्म : KGF 2 में संजय दत्त का नाम 'अधीरा' लुक इस दिन होगा रिलीज

साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF: Chapter 2) को लेकर मेकर्स ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। दर्शकों लंबे से केजीएफ-2 का बेसब्री से इंतजार हैं। इस में बॉलीवुड के 'खलनायक' यानी संजय दत्त (Sanjay Dutt) विलेन के किरदार के रुप में नजर आएंगे। इस फिलम में उनके किरदार का नाम अधीरा है। संजय दत्त के अधीरा वाला लुक देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, अब यह जल्द ही खत्म होने वाला है। इसी बीच 'केजीएफ 2' के मेकर्स ने घोषणा कर दी है वो संजय दत्त उर्फ अधीरा के लुक (KGF 2 Sanjay Dutt Look) को इस महीने की 29 तारीख को दर्शकों के बीच पेश करेंगे।

29 जुलाई को अधीरा से उठेगा पर्दा

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को ट्विटर पर जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, 'अनाउंसमेंट...अधीरा से 29 जुलाई सुबह 10 बजे पर्दा उठेगा। केजीएफ चैप्टर 2....स्टार्स यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन.... प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड केजीएफ 2।' साउथ से बॉलीवुड फिल्मों के सभी फैंस अधीरा के लुक से पर्दा उठने का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बड़े परदे पर यश और संजय दत्त की जबरदस्त टक्कर होने वाली है।

ANNOUNCEMENT... Unmasking #Adheera on 29 July 2020 at 10 am... #KGFChapter2... Stars #Yash, #SanjayDutt, #SrinidhiShetty and #RaveenaTandon... Directed by Prashanth Neel. #KGF2 pic.twitter.com/8Risz431pS