'खाली पीली' में खुंखार विलेन का किरदार निभाएगा ये स्टार, बनेगा ईशान- अनन्या की जान का दुश्मन

बॅालीवुड इंडस्ट्री की नई अदाकारा अनन्या पांडे ( ananya pandey ) ने आते ही इंडस्ट्री में पैर जमाना शुरू कर दिया है। इस साल फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ( student of the year 2 ) से डेब्यू के बाद एक्ट्रेस एक के बाद एक बड़ी फिल्में साइन कर रही हैं। अब जल्द ही अनन्या एक्टर ईशान खट्टर ( ishaan khattar ) के साथ फिल्म 'खाली पीली' में नजर आएंगी। अब फिल्म के विलेन का भी नाम अनाउंस हो चुका है। अली अब्बास जफर ( ali abbas zafar ) द्वारा निर्देशित की जा रही 'खाली पीली' ( khaali peeli ) में एक्टर जयदीप अहलावत ( Jaideep Ahlawat ) विलेन के रूप में नजर आएंगे। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ( gangs of wassepur ) , 'रईस' ( raees ) जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने वाले जयदीप इस फिल्मों को लेकर काफी उत्साहित हैं।

इस बार विलेन बनना चैलेंजिंग होगा

जयदीप ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने किरदार के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'इस बार विलेन बनना काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यह किरदार मेरे पुराने सभी किरदारों से काफी अलग है। मैं पूरी कोशिश करूंगा की इस रोल को अच्छे से निभा पाऊं। इसी के साथ मैं इन दोनों यंग स्टार्स ( ईशान खट्टर और अनन्या पांडे ) के साथ काम करने को लेकर भी काफी एक्साइटेड हूं।'

फिल्म में जयदीप का किरदार अहम है

जयदीप के बारे में बताते हुए फिल्म के निर्देशक अली अब्बास ने कहा, 'यह फिल्म पूरी तरह परफॅार्मेंस पर बेस्ड फिल्म है। हमने जयदीप को इसलिए चुना क्योंकि वह एक शानदार एक्टर हैं। वह इस देसी विलेन के किरदार के लिए पूरी तरह फिट बैठते हैं। उनका फिल्म में बहुत अहम किरदार है।' गौरतलब है की 'खाली पीली' को खुद अली अब्बास, जी स्टूडियोज और हिमांशु किशन मेहरा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।'

एक साल फिल्म की स्क्रिप्ट पर हुआ काम

इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में की जाएगी। फिल्म की तैयारी को लेकर अली अब्बास ने बताया, ' मैंने, मकबूल ने और हिमांशु ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काफी काम किया है। हम पिछले एक साल से इसकी कहानी लिख रहे थे और मुझे लगता है कि यह फिल्म बहुत शानदार बनेगी क्योंकि हमने इसमें यंग स्टार्स को लिया है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनपर मैं काम कर रहा हूं। वक्त आने पर मैं वह भी अनाउंस करूंगा।'