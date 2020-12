Kiara Advani ने गलत नाम लेने पर रिपोर्टर को लगाई थी फटकार, कहा- अब नहीं दूंगी कोई जवाब

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों एक के बाद एक फिल्में करके फैंस का दिल जीत रही हैं। कियारा के पास काम की कमी नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों से फैंस के दिल में खास जगह बना ली है। वैसे तो कियारा हमेशा ही मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। उनके चेहरे की हंसी और क्यूटनेस के लोग दीवाने हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अचानक कियारा को गुस्से के मूड में देख लें तो हैरानी तो होगी। हाल ही में कियारा का एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल (Viral video) हो रहा है। एक रिपोर्टर के उनका नाम गलत लेने पर कियारा गुस्से से भड़क गई और उसपर चिल्ला बैठीं।

दरअसल, कियारा आडवाणी की फिल्म इंदू की जवानी (Indoo Ki Jawani) रिसेन्टली रिलीज हुई है। एक वक्त था जब एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में जोरो-शोरो से लगी हुई थीं। इसी को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। जिसमें एक रिपोर्टर ने कियारा का नाम गलत ले लिया। उसने उन्हें कायरा कहकर पुकारा इसके बाद अभिनेत्री आग बबूला हो गईं। कियारा ने कहा कि आपने मुझे क्या बुलाया? कायरा या कियारा क्या बोला? तुमने मेरा नाम गलत लिया है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। पहले सही से मेरा नाम लो।

Another feather in the cap for #IndooKiJawani! In cinemas near you. Book your tickets now to meet Indoo and Samar!@AdityaSeal_ #MallikaDua @AbirSenguptaa @monishaadvani @madhubhojwani @nikkhiladvani #BhushanKumar #DivyaKhoslaKumar #KrishanKumar @ashesinwind @ryanmstephen pic.twitter.com/rIFtgYnl6d