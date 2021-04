कियारा आडवाणी से फैन ने की 10 मिनट मिलने की गुजारिश, एक्ट्रेस बोलीं- 'सपने पूरे होते हैं'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन फिल्मों की वजह से जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ने बेहद ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए हैं। सुपरहिट फिल्मों के साथ-साथ कियारा अपनी खूबसूरती की वजह से भी जानी जाती हैं। जब-जब कियारा अपनी कोई ग्लैमरस तस्वीर पोस्ट करती हैं। वह सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन इन दिनों कियारा एक अलग वजह से चर्चा में बनी हुई है। चलिए आपको बतातें हैं अब पूरा किस्सा।

It Wld be my idol @advani_kiara mam ,it wld be a dream come true moment for me 😇❤. I regret she visited delhi many times during movie shoots and film promotions and i couldnt meet her .But next tym will surely try my best .Hope dream come true 🤞.@advani_kiara mam wanna meet u pic.twitter.com/BhHOK3FuWS