किलर की तलाश में कॉमेडी का तड़का, हर मोड़ पर ट्विस्ट और धोखा, क्लाइमैक्स है मजेदार

बता दें कि फिल्म की कहानी इस उलझन के इर्द-गिर्द घूमती है कि असली जॉली कौन है और डॉक्टर का मर्डर किसने किया? 'हाउसफुल 5' में 2 क्लाइमैक्स हैं, A और B और दोनों में किलर अलग-अलग हैं। किलर को पकड़ने के लिए कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो आपको को बांधे रखेंगे। इस फिल्म का क्लाइमैक्स जानने के लिए आपको इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर "हाउसफुल 5" देखनी होगी, क्योंकि ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और चौंकाएगी भी।