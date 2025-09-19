किलर की तलाश में कॉमेडी का तड़का, हर मोड़ पर ट्विस्ट और धोखा, क्लाइमैक्स है मजेदार

Comedy-Thriller Movie: अक्षय कुमार की नई फिल्म 'हाउसफुल 5' कॉमेडी, थ्रिल और सस्पेंस का एक अनोखा पैकेज है। इस फिल्म में 19 बॉलीवुड सितारे एक साथ नजर आए है। कहानी एक क्रूज पर शुरू होती है, जहां एक डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। इसके बाद, एक बिजनेसमैन की फैमिली उसी क्रूज पर बर्थडे पार्टी का आयोजन करती है, लेकिन पार्टी के दौरान बिजनेसमैन की मौत हो जाती है, जिसे फैमिली मेहमानों से छुपाती है।
कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बिजनेसमैन मरने से पहले अपने छुपे हुए बेटे जॉली का राज खोलता है। फिर शुरू होती है असली जॉली की तलाश, लेकिन तभी 3 नकली जॉली सामने आ जाते हैं और क्रूज पर मौजूद डॉक्टर को तीनों का डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, ताकि असली जॉली का पता चल सके, लेकिन रात के अंधेरे में डॉक्टर का भी मर्डर हो जाता है।
बता दें कि फिल्म की कहानी इस उलझन के इर्द-गिर्द घूमती है कि असली जॉली कौन है और डॉक्टर का मर्डर किसने किया? 'हाउसफुल 5' में 2 क्लाइमैक्स हैं, A और B और दोनों में किलर अलग-अलग हैं। किलर को पकड़ने के लिए कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो आपको को बांधे रखेंगे। इस फिल्म का क्लाइमैक्स जानने के लिए आपको इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर "हाउसफुल 5" देखनी होगी, क्योंकि ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और चौंकाएगी भी।