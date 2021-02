अक्षय कुमार सहित इन सेलेब्स ने किया सरकार का समर्थन तो अमेरिकी एक्ट्रेस बोलीं- किसने इन बेवकूफों को काम पर रखा...

नई दिल्ली: देश में चल रहे किसान आंदोलन पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विदेशी हस्तियों द्वारा इस आंदोलन का समर्थन करने पर देशभर में बवाल हो रहा है। कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इन पर प्रोपगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सहित कई सेलेब्स ने इंटरनेशनल हस्तियों के ट्वीट को दुष्प्रचार बताया। ऐसे में अब अमेरिकी एक्ट्रेस और व्लॉगर अमांडा सर्नी (Amanda Cerny) ने भारत के इन सेलेब्स पर पलटवार किया है।

इंडियन सेलेब्स पर पलटवार

अमांडा सर्नी (Amanda Cerny) ने जवाब देते हुए कहा कि इसे (विदेशी हस्तियों द्वारा किसानों का समर्थन) प्रोपगेंडा बताने वाले इन बेवकूफों को किसने हायर किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात कहते कि ये वास्तविकता लगती। अमांडा ने ट्वीट कर लिखा, 'किसने इसे प्रोपगेंडा लिखने वाले बेवकूफों को काम पर रखा। "एक पूरी तरह से असंबंधित हस्तियां भारत को तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं और इसके लिए उन्हें पैसा भी मिला है?" मेरा मतलब है कुछ तो सोचो । कम से कम इसे कुछ वास्तविक बनाएं।'

Who hired the idiots that wrote this propaganda. “A completely unrelated group of Celebrities conspiring end being paid to destroy india”? I mean come onnnnnnn. At least make it SOMEWHAT realistic: