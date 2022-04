रणबीर-आलिया के बाद के.एल.राहुल और आथिया शेट्टी करेंगे शादी, शुरु हुई तैयारी

बॉलीवुड में फ़िलहाल शादी का सीज़न चल रहा हैं। कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो अब बॉलीवुड के एक और कपल अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल भी शादी की तैयारी में जुट गए हैं।

Updated: April 20, 2022 11:22:19 am

अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल भी कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फैंस दोनों को जल्द से जल्द शादी करते हुए देखना चाहते हैं। वहीं, अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कपल की शादी की तैयारी शुरू हो गई है।और दोनो जल्द ही शादी करने वाले हैं।

kl rahul and athiya shetty to tie knot in south indian wedding