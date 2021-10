क्या वाकई में होता है पहली नजर में प्यार? जानें इस पर क्या कहती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन

नई दिल्ली। know what say Aishwarya Rai Bachchan on Love At First Sight: पहली नजर में प्यार (Love At First Sight) वाली बात आपने जरूर सुनी होगी। वहीं, बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में आपने देखी होगी, जिसमें पहली नजर में प्यार का खुमार देखने को मिला होगा। लेकिन क्या वाकई पहली नजर में किसी को प्यार हो सकता है? इस पर सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। इस पर कोई यकीन करता है तो कोई नहीं। ऐसे में जानते हैं कि लव ऐट फर्स्ट साइट पर बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) का क्या कहना है।

वाकिफ नहीं रखती है ऐश्वर्या राय

दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन का कहना है कि वो लव ऐट फर्स्ट साइट से वाकिफ नहीं रखती है। उनका मानना है कि इस तरह के रिश्ते फर्जी होते है। एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि उन्हें कभी किसी के लिए पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ, ऐसे 1 रात में हवा में उड़ना उन्हें फर्जी रिलेशनशिप लगते है।

किसी के साथ दिखावा नहीं कर सकती

ऐश ने बताया था कि मैं किसी के साथ दिखावा नहीं कर सकती। मैं कभी भी किसी लड़के के साथ पहली नजर वाले प्यार में नहीं पड़ी। ये मेरे टाइप की चीज नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के साथ सीरियस होने में वक्त लगता है। रिलेशनशिप्स आपके लिए इमोशंस को खराब कर सकते है और मुझे पता है कि मुझे कब प्यार होगा, कब मैं उसे डेडिकेटली निभाऊंगी। मैं कभी किसी बचकाने रिलेशनशिप में नहीं जा सकती और मैं मेंटली इसके लिए कभी रेडी नहीं हूं।

सुंदरता ने कभी उनके काम को रोका नहीं

वहीं, ऐश ने बताया था कि उनकी सुंदरता ने कभी उनके काम को रोका नहीं। 'मैं गुड लुक्स के साथ ही पैदा हुई हूं लेकिन इसने कभी मेरे हार्ड वर्क को छुपने नहीं दिया। मैंने बहुत मेहनत की है और कभी अपने डायरेक्टर्स को शिकायत करने का मौका नहीं दिया है।

लव ऐट फर्स्ट साइट पर ऐश की सोच को लेकर लगता है, शायद यही वजह है कि ऐश को अभिषेक पसंद आए, क्योंकि दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। 'ढाई अक्षर प्रेम का' फिल्म के दौरान दोनों में दोस्ती हुई, जो फिल्म 'गुरू' तक आते आते प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। आज ऐश अभिषेक बच्चन के साथ हैप्पिली मैरिड लाइफ और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं।

लव अफेयर्स को लेकर भी खूब चर्चाओं में रही

आपको बता दें ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और अदाकारी के साथ लव अफेयर्स को लेकर भी खूब चर्चाओं में रही थीं। जब वो 'हम दिल दे चुके सनम' की शुटिंग कर रही थीं उस दौरान ऐश्वर्या अपने को एक्टर सलमान के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद ऐश का नाम विवेक ओबरॉय से भी जुड़ा और दोनों ने काफी टाइम एक दूसरे को डेट किया था। फिर साल 2007 में खबर आई थी कि ऐश्वर्या अब बच्चन परिवार की बहू बनने जा रही है।

यह भी पढ़ें: आराध्या को लेकर ज्योतिषी ने की थी ऐसी भविष्यवाणी, बच्चन खानदान के साथ हैरान रह गया था पूरा देश