Krishna Janmashtami Best Song: राधा-कृष्ण पर बनी अब तक के सबसे बेहतरीन गाने, देखें लिस्ट

Krishna Janmashtami 2025: श्री कृष्ण की लीलाओं ने भक्तों के दिलों को मोहा है। कृष्ण भारतीय संस्कृति और भक्ति का अभिन्न हिस्सा हैं। भारतीय सिनेमा भी भगवान कृष्ण की महिमा से अछूता नहीं रहा है। भारतीय सिनेमा में भी गीतों के माध्यम से श्रीकृष्ण को केंद्रीय भूमिका में रखते हुए कई गीत याद आ जाते हैं। ‘यशोमति मइया से पूछे नंदलाला’ से लेकर आज के दौर के भक्ति-भजनों तक, बॉलीवुड ने कृष्ण की भक्ति, प्रेम और शरारतों को संगीतमय अंदाज में पेश किया है। इन गीतों में उनकी लीलाएं और भक्ति भाव का गहरा संगम देखने को मिलता है।