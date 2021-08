'सनी लियोन की वजह से बढ़े भारत में पोर्न स्टार्स, पुलिस ने क्यों नहीं लिया एक्शन?', केआरके ने पूछा सवाल

मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील वीडियोज मामले में फंसे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद कई सेलेब्स ने उनके सपोर्ट और विरोध में बयान दिए हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाने में तेज स्वघोषित मूवी क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने सनी लियोन को टॉरगेट किया है। हाल ही एक ट्वीट में केआरके ने सनी लियोन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी वजह से देश में कई पोर्न स्टार्स बन गए हैं, पुलिस ने सीन पर कोई एक्शन नहीं लिया।

Today, so many professional porn stars are in India just coz of Sunny Leone. Police didn’t take action against Sunny Leone, so other girls didn’t get scared to become porn stars. Bollywood ppl are equally responsible, who promoted & praised sunny Leone instead of criticising her. — KRK (@kamaalrkhan) August 4, 2021

'भारत में कई पोर्न स्टार्स, वजह सनी लियोन'

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीटर अकांउट से पोस्ट कर सनी लियोन पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा,'आज, सनी लियोन की वजह से भारत में कई प्रोफेशनल पोर्न स्टार्स हैं। पुलिस ने सनी लियोन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए अन्य लड़कियां पोर्न स्टार बनने से नहीं डरती हैं। बॉलीवुड के लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सनी लियोन की आलोचना करने के बजाय उनकी तारीफ की।'

यह भी पढ़ें : 18 साल की उम्र से ही सनी लियोन को पता चला गया था कि वे बाइसेक्सुअल हैं

यूजर्स ने का मिला मिक्स रिस्पोंस

केआरके के इस बयान पर ट्वीटर पर यूजर्स ने मिक्स रिस्पोंस दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि केआरके ने सही मुद्दा उठाया है। वहीं, कुछ का कहना है कि सनी पहले से पोर्न स्टार थीं। एक यूजर ने लिखा,'सनी पहले से पोर्न स्टार के रूप में काम करती थी। लेकिन तुम अश्लील हो।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'पाइंट है भाई, यहां सब राजनीति है, बाकी कुछ नहीं।' एक दूसरे यूजर ने लिखा,'सनी लियोन इन नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोगों से ज्यादा दयालु और संवेदनशील इंसान हैं।'

यह भी पढ़ें : Sunny Leone Photos: सनी लियोनी के HD और HQ फोटोज

She previously worked as pornstar but you are vulgar! — Abhishek (@simplyabhi21) August 4, 2021

And how does that concern anyon Sunny Leone e is way more kind,compassionate and empathetic human bieng then these self appointed custodians of morals .heard about rape of dalit by PRIEST ? — @sanya (@Uroosahaidar) August 4, 2021

Bro #SunnyLeone Bollywood ki baby-doll hai.

Hamare kissing director & specialist of all type depression #_Dr_Mahesh_Bhatt ko baby doll se khelne ka bachpan se saukh tha.

Isliye is baby doll ko unhone bollywood films me launch kiya.

But

B-WOOD ME BABBY DOLL TO SABKO PASAND HAI. — Kuldeep Kumar (@Kuldeep24333046) August 4, 2021

Point hai bhai... Yahan sab politics hai baki kuch nhi — Suhail Akmal (@suhail_akmal) August 4, 2021

सलमान खान ने केआरके पर किया था मानहानि का केस

गौरतलब है कि केआरके पिछले दिनों सलमान खान और मीका सिंह से पंगा ले चुके हैं। केआरके ने दावा किया था कि जब उन्होंने सलमान की फिल्म 'राधे' का रिव्यू नेगेेटिव किया, तो गुस्से में सलमान ने उन पर केस कर दिया। सलमान की लीगल टीम के अनुसार, केआरके पर मानहानि का केस किया गया। इसका 'राधे' के रिव्यू से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद उनका सिंगर मीका सिंह से विवाद हो गया। दोनों ने एक-दूसरे को अभद्र भाषा में चैलेंज भी किया।