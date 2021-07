2022 के अंत तक होगी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी, अगले 15 साल में तलाक-केआरके

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि दोनों ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आलिया को रणबीर और उनके परिवार के साथ खूब देखा जाता है। फैंस को उनकी शादी को लेकर लम्बे समय से इंतजार है। इसी बीच अभिनेता और स्वघोषित फिल्म समीक्षक कमाल आर खान (KRK) ने आलिया-रणबीर की शादी के बारे में घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं केआरके ने दोनों के तलाक होने का भी पूर्वानुमान लगा लिया है।

'2022 के अंत तक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो जाएगी'

दरअसल, केआरके इन दिनों अपनी तरफ से फिल्म स्टार्स को लेकर पूर्वानुमान लगा रहे हैं और इन्हें ट्टिवर पर शेयर भी कर रहे हैं। मंगलवार रात तक वह 9 पूर्वानुमान लगा कर ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं। इनमें से आठवें नंबर का ट्वीट चर्चा में है। इसमें केआरके ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर कयास लगाया है। वे अपने इस ट्वीट में लिखते हैं,'अधिकतम 2022 के अंत तक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो जाएगी। लेकिन रणबीर कपूर शादी के 15 सालों के अंदर ही आलिया को तलाक दे देंगे।'

Prediction 08- Ranbir Kapoor and Alia Bhatt will get married max till end of 2022. But Ranbir Kapoor will divorce her within 15 years after marriage! — KRK (@kamaalrkhan) July 13, 2021

इन सितारों के बारे में भी लगाया अनुमान

केआरके ने कंगना रनौत को लेकर भी अनुमान लगाया है। वे अपने ट्वीट में लिखते है। कि वे कभी शादी नहीं करेंगी। ऐसी ही बात उन्होंने तब्बू के लिए भी कही है। आशिम रियाज को लेकर उनका अनुमान है कि वे कभी हिमांशी खुराना से शादी नहीं करेंगे। प्रियंका चोपड़ को लेकर केआरके का अनुमान है कि उनके पति निक जोनस उन्हें अगले 10 साल में तलाक दे देंगे।

Prediction 07- Actress #Tabbu will never ever get married. — KRK (@kamaalrkhan) July 12, 2021

Prediction 06- Actress #KanganaRanaut will never ever get married. — KRK (@kamaalrkhan) July 11, 2021

Prediction 03- Nick Jonas will divorce #PriyankaChopra within next 10 years! — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

गौरतलब है कि पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म 'राधे' का रिव्यू करने को लेकर केआरके मुसीबत में फंस चुके हैं। उनका दावा है कि सलमान ने उनकी मूवी के बुरे रिव्यू से चिढ़कर उनपर केस कर दिया है। इस विवाद में सिंगर मीका सिंह भी कूद पड़े थे।