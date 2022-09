अब बदला लेंगे KRK! जेल से बाहर आते ही एक्टर ने दी चेतावनी

एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके (KRK) को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद एक्टर ने आते ही बदलना लेने की बात कही है। केआरके ने अपने ट्वीट के जरिए सभी को चेताया है।

Published: September 11, 2022 10:04:24 am

एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी केआरके (KRK) को जेल से रिहाई मिल चुकी है, जिसके बाद वो अपने घर भी लौच चुके हैं, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती बल्कि अब यहां से शुरू होती है। दरअसल, केआरके अब बदला लेंगे। जी हां, केआरके ने जेल से बाहर आते ही एक चेतावनी भरा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि वो अब इसका बदला लेंगे। केआरके ने आज सुबह एक ट्वीट किया है, जिसमें एक्टर लिखते हैं कि 'I am back for my vengeance'। इसके बाद उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही उनके ट्वीट में काफी सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं।

