कुमार सानू ने तोड़ी चुप्पी; एक्स-वाइफ रीता को भेजा लीगल नोटिस

Kumar Sanu-Rita Bhattacharya: रीता भट्टाचार्य के दावों पर कुमार सानू ने पलटवार किया है। रीता ने सिंगर पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में अब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 02, 2025

Kumar Sanu-Rita Bhattacharya

कुमार सानू और उनकी एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य

Kumar Sanu-Rita Bhattacharya Controversy: इन दिनों मशहूर सिंगर कुमार सानू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों उनकी एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य ने अपनी टूटी हुई शादी के दर्दनाक किस्से सबके सामने रख दिए हैं। रीता ने बताया था कि उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा और सानू व उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

इन बयानों के बाद कुमार सानू ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी वकील सना रईस खान के जरिए रीता को लीगल नोटिस भेजा है।

सिंगर के वकील का क्या है कहना

वकील ने बयान जारी कर कहा- “कुमार सानू ने 40 साल से ज्यादा समय संगीत को दिया है और दुनिया भर से प्यार और सम्मान पाया है। झूठी बातें थोड़ी देर के लिए शोर मचा सकती हैं, लेकिन उनकी विरासत और परिवार की गरिमा को कोई नहीं मिटा सकता। हम कानूनी रूप से हर गलत कोशिश का जवाब देंगे।”

रीता का दर्द

रीता ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह तीसरी बार प्रेग्नेंट थीं, तभी सानू ने उन्हें तलाक के लिए कोर्ट में घसीटा। उस दौरान वह पहले से ही दो बच्चों को अकेले संभाल रही थीं। रीता ने आरोप लगाया कि दूधवाले और डॉक्टर तक को उनके पास भेजने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा, “आप नहीं जानते इस आदमी ने मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ दी है।”

गहने बेचकर चलाया घर

रीता ने यह भी खुलासा किया कि तलाक की कार्यवाही के दौरान उन्हें सिर्फ 100 रुपये दिए गए। उन्होंने कहा, “मुझे घर चलाने के लिए अपने सारे गहने बेचने पड़े।”

2005 की मुंबई बाढ़ का किस्सा याद करते हुए रीता बोलीं कि जब उनके दोनों बेटे घंटों लापता हो गए थे, तब भी सानू ने एक बार यह नहीं पूछा कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं।

कब हुई थी शादी और अलगाव

कुमार सानू और रीता की शादी 1980 में हुई थी, उस समय सानू स्ट्रगल कर रहे थे। साल 1994 में दोनों अलग हो गए। बाद में 2001 में कुमार सानू ने सलोनी भट्टाचार्य से शादी की और अब उनकी दो बेटियां हैं।

