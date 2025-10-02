कुमार सानू ने तोड़ी चुप्पी; एक्स-वाइफ रीता को भेजा लीगल नोटिस

रीता ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह तीसरी बार प्रेग्नेंट थीं, तभी सानू ने उन्हें तलाक के लिए कोर्ट में घसीटा। उस दौरान वह पहले से ही दो बच्चों को अकेले संभाल रही थीं। रीता ने आरोप लगाया कि दूधवाले और डॉक्टर तक को उनके पास भेजने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा, “आप नहीं जानते इस आदमी ने मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ दी है।”