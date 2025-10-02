हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का भावुक नोट आया सामने, एक्ट्रेस शादी के बाद मना रही हैं अपना पहला जन्मदिन

एक्ट्रेस हिना खान के पति रॉकी जायसवाल (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)
Hina Khan Birthday: टीवी की मशहूर अदाकारा हिना खान इस साल 2 अक्टूबर को शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर उनके पति रॉकी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने सबका दिल छू लिया।
रॉकी ने अपनी और हिना की रोमांटिक तस्वीरों का खूबसूरत एल्बम साझा करते हुए बेहद इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी का असली मतलब- खुशी, प्यार, सम्मान, साथ और सुकून। ये सब हिना के साथ ही मिला।
रॉकी ने हिना को अपनी जिंदगी से भी बढ़कर बताते हुए आगे लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो, मेरी जान। मेरी पत्नी, तुम्हें ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।”
ऐसे में उनका यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कपल की बॉन्डिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं।
हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है। उनकी तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत है। कभी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में किस शेयर करते हुए, तो कभी मिस्र के पिरामिड्स के सामने खिलखिलाते हुए या फिर सुनहरे सूर्यास्त के बीच एक-दूसरे को गले लगाते हुए। हर तस्वीर उनके प्यार और साथ की कहानी कह देती है।
इनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। यह रिश्ता शुरू हुआ था हिना के सुपरहिट शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर। उस वक्त रॉकी शो के लाइन प्रोड्यूसर थे और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के दिल के करीब आ गए।
लॉन्ग टाइम तक डेटिंग करने के बाद इस साल जून में दोनों ने शादी कर ली। शादी बेहद निजी रही और रॉकी के घर की छत पर हुई। हिना ने पेस्टल कलर का मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहना था, जिसमें उनकी सादगी और शालीनता देखने लायक थी।
आज यह कपल रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में भी नजर आ रहा है, जहां उनकी केमिस्ट्री और दोस्ती फैंस को खूब भा रही है। लेकिन इनकी प्रेम कहानी की सबसे खास बात यह है कि रॉकी हमेशा हिना के मुश्किल वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जब हिना को कैंसर का पता चला, तो उन्होंने खुद कहा कि अगर रॉकी न होते तो शायद वह टूट जातीं।
हिना के लिए रॉकी सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा सहारा और ताकत हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें टीवी की सबसे प्रेरणादायक और स्ट्रॉन्ग जोड़ियों में से एक मानते हैं।
