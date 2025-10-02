हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का भावुक नोट आया सामने, एक्ट्रेस शादी के बाद मना रही हैं अपना पहला जन्मदिन

आज यह कपल रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में भी नजर आ रहा है, जहां उनकी केमिस्ट्री और दोस्ती फैंस को खूब भा रही है। लेकिन इनकी प्रेम कहानी की सबसे खास बात यह है कि रॉकी हमेशा हिना के मुश्किल वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जब हिना को कैंसर का पता चला, तो उन्होंने खुद कहा कि अगर रॉकी न होते तो शायद वह टूट जातीं।