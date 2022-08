काइली जेनर ने श्रीदेवी के लुक को किया कॉपी, लोग बोले-' श्रीदेवी का सस्ता वर्जन'

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) भले ही आज इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो करने वालों की लिस्ट में न सिर्फ आम लोग हैं बल्कि कई सेलेब्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। हाल ही में काइली जेनर (Kylie Jenner) ने एक तस्वीर साझा की है जिसकी तुलना लोग श्रीदेवी (Sridevi) से कर रहे हैं।

Published: August 20, 2022 10:38:38 am

हाल ही में काइली जेनर ने अपने इंस्टा पर कुछ फोटोज शेयर की थी। इन फोटोज में वो सिल्वर कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। काइली की इन फोटोज को देखकर लोगों को श्रीदेवी की याद आ गई। यूजर्स ने दोनों सेलेब्स के लुक की तुलना करते हुए एक कोलाज शेयर किया है, जिसमें श्रीदेवी के तस्वीर को 1990 का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा 2022 का है। दोनों का लुक लगभग एक जैसा है।

Kylie Jenner copied Sridevis look people said cheap version of Sridevi