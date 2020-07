कोरोना वायरण ( Corona viras) के कारण लगे लॉकडाउन (lockdown)के कारण पिछले कुछ महीनों से सभी प्रकार की शूटिंग बंद थी। अनलॉक 1 (Unlock 1) के दौरान कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की इजाजत मिल गई है। फिल्मकार और कलाकार ( Filmmakers and artists) अपनी अपनी फिल्मों की तैयारियों में जुड़ गए है। एक्‍टर अक्षय कुमार (Actor Akshay Kumar) इन दिनों अपनी आगामी फ‍िल्‍मों का काम पूरा करने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां उनकी फ‍िल्‍म 'सूर्यवंशी' और 'लक्ष्‍मी बॉम्‍ब' (film Suryavanshi and Laxmi Bomb) रिलीज को तैयार हैं तो वहीं अक्षय कुमार अगली फ‍िल्‍म 'बेल बॉटम' (film Bell Bottom) की तैयारी में जुटने वाले हैं। इस फ‍िल्‍म की कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। शूटिंग अगले महीने शुरू होगी। पहले खबर आई थी कि अभिनेत्री वाणी कपूर भी अक्षय कुमार की 'बैल बॉटम' (Bell Bottom) का हिस्‍सा होंगी।

लेटेस्ट खबरों के अनुसार, फिल्म 'बेल बॉटम' में अक्षय कुमार के साथ हुमा कुरैशी और लारा दत्‍ता भी नजर आएंगी। इससे पहले भी अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी साथ काम कर चुके है। फ‍िल्‍म 'जॉली एलएलबी 2' में दोनों पति-पत्नी के रोल में नजर आ चुके है। हाल ही में अक्षय कुमार ने फ‍िल्‍म के सभी सितारों ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पिछले दिनों खबरें थी कि बेल बॉटम में अक्षय के अपोजिट नूपुर सेनन नजर आ सकती है। आपको बता दें कि नूपुर सेनन और अक्षय कुमार 'फ‍िलहाल' सॉन्‍ग में साथ नजर आ चुके है। नूपुर के अलावा अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के नाम की थी चर्चा थी।

Looking forward to doing what we do best! Time we get back to work! #Bellbottom to go on floors next month @vashubhagnani @vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @monishaadvani @madhubhojwani @nikkhiladvani @EmmayEntertain @poojafilms pic.twitter.com/QmqTLFtnG3