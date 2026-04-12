लता मंगेशकर ने दबाया था आशा भोसले का करियर? जानिए दोनों बहनों के रिश्ते की असली कहानी

Asha Bhosle-Lata Mangeshkar Relationship: भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम संगीत युग की जब भी चर्चा होती है, तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं—लता मंगेशकर और आशा भोसले। दोनों बहनों ने अपनी आवाज़ से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान को नई ऊंचाई दी। हालांकि लंबे समय तक यह चर्चा भी चलती रही कि क्या दोनों के बीच पेशेवर प्रतिस्पर्धा ने रिश्तों में दूरी पैदा की थी। इस सवाल का जवाब खुद आशा भोसले ने कई इंटरव्यू में बेहद सहज अंदाज में दिया था।