स्वर कोकिला Lata Mangeshkar ने दिया पॉप सिंगर रिहाना को जवाब, बोलीं- 'भारत हर समस्या को सुलझाने में है सक्षम'

नई दिल्ली। बीते दिन हॉलीवुड की पॉप सिंगर रिहाना ( Rihana ) ने भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिसके बाद से अब किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) को भी ऐसे लोग कमेंट बाजी करने लगे हैं। जो काफी लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे थे। रिहाना के ट्वीट के बाद से बॉलीवुड जगत के कई स्टार्स ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दे चुके हैं। इस बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar ) का भी ट्वीट अब खूब सुर्खियां बंटोर रहा है।

रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए लता मंगेशकर लिखती हैं कि 'नमस्कार! भारत गौरवशाली राष्ट्र है। एक गौरवान्वित भारतीय के रूप हम भारतीय अपने सिर को उठाए खड़ें हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारा देश जो समस्या देख रहा है। उसे लोगों के हित में देखते हुए उस परेशानी का हल निकालने में भारत पूरी तरह से समक्ष है। जय हिन्द।'

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S