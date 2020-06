लापरवाह होकर घूमने वालों पर भड़की लता मंगेशकर, कहा- Lockdown हटा है, Corona Virus नहीं

पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (Corona virus) का कहर जारी है। महामारी को देखते हुए पिछले दो महीनों से ज्यादा का समय हो गया सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। पहले लॉकडाउन (lockdown) चल रहा था। पिछले दिनों में जनता को राहत देते हुए सरकार ने अनलॉड 1.0 (Unlod 1.0) जारी किया है। अनलॉड 1.0 (Unlod 1.0) में शर्तों के साथ कुछ छुट दी गई है। इस दौरान कई लोग बिना काम सड़कों में घुमते नजर आ रहे है। इन लोगों के साथ ना तो मास्क है और ना ही ये सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन कर रहे है। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है।

स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar ने देश के लोगों से गुजारिश की है कि वो सरकार की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ट्विटर पर इस महामारी को लेकर लोगों से अपील करती नजर आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'लॉकडाउन को अशंतः खोल दिया गया है। लेकिन मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, पूरी सुरक्षा का ख्याल रखें। लॉकडाउन खुलने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कोरोना वायरस चला गया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स का पूरा ख्याल रख‌िए।' लता मंगेशकर की यह अपील सोशल मीडिया पर यूजर्स को बहुत पसंद आई है। स्वर कोकिला की बात का समर्थन करते हुए यूजर्स कर रहे है कि बिना काम घर से बाहर नहीं निकले। अपने साथ अपने आस-पास के लोगों का भी ख्याल रखे।

Namaskaar,

The lockdown is being gradually eased out. However, my earnest request to all, is to take adequate precautions and care. Lockdown being eased out, doesn’t mean the virus has eased out. Continue following the guidelines by the government.

Stay safe and blessed