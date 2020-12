दिवंगत वाजिद खान की पत्नी ने पति पर लगाया बड़ा आरोप, धर्म परिवर्तन ना करने पर देना चाहते थे तलाक

नई दिल्ली | बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान ने 31 मई को हार्ट अटैक (Wajid Khan Death) के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड में उनके निधन की खबर सामने आते ही गम का माहौल छा गया था। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर साजिद-वाजिद की (Music Composer Sajid-Wajid) जोड़ी भी हमेशा के लिए टूट गई थी। वाजिद के निधन के दौरान उनकी पत्नी भी नजर पूरी तरह से टूटती हुई नजर आई थीं। लेकिन हाल ही में कमलरुख खान (Kamalrukh Khan) ने वाजिद को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने दिवंगत पति पर बड़ा आरोप लगाया है।

वाजिद की पत्नी कमलरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि शादी करने के बाद उनपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कमलरुख एक पारसी परिवार से आती हैं। कमलरुख ने कुछ वक्त पहले इसे अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था। उन्होंने बताया था कि वाजिद और उनके परिवार की रुढ़िवादी सोच ने कैसे दोनो के रिश्ते को खराब कर दिया। कमलरुख का कहना है कि 10 साल रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद शादी करके भी उन्हें कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। साल 2014 में वाजिद ने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। जिसके कारण दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और वो पति से अलग रहने लगी। पिछले 6 साल से वो उनसे अलग रह रही थीं।

My first hand account of life in an inter caste marriage #anticonversionbill pic.twitter.com/RZwZdFb84O