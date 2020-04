राजकुमार के इस वीडियो ने सिखाया लॉकडाउन तोड़ने पर सबक

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है यह वीडियो राजकुमार की एक फिल्म का सीन है जिसे कोरोनावायरस पर तैयार किया गया है यह वीडियो इस दौरान जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए बंदूक की नोक पर रोका गया।

कोरोनावायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन हो चुका है सरकार से लेकर जिम्मेदार तक सभी लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह विभिन्न प्रकार से लोगों को घर में रही रुकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बीच अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें दिग्गज अभिनेता राजकुमार एक व्यक्ति को सख्ती से घर पर ही रोकते नजर आ रहे है।

दरअसल यह वीडियो एक फिल्म का है जिसमें डायलॉग में एडिटिंग कर कोरोना के चलते घर पर ही रुकने के डायलॉग दिए गए हैं। अजय देवगन ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखा है ध्यान दीजिए सुरक्षित रहिए।

Here’s a clear piece of advice from an asli-legend. Pay heed, #staysafe #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/jVzKeCzwIu