पिता को खोया… घर में कोई कमाने वाला नहीं, 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी

‘शैडो ऑफ टाइम’ और ‘ब्रिक लेन’ जैसी फिल्मों ने उन्हें विदेशों फिल्मों में भी पॉपुलर कर दिया। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने मेनस्ट्रीम से हटकर ऐसी फिल्में की, जो समाज और इंसानी रिश्तों की गहराइयों को दिखाती हैं। इनमें से ‘गुलाब गैंग’ का नाम सबसे पहले है। इसके बाद उन्होंने, ‘जलपरी: द डेजर्ट मरमेड’, ‘देख इंडियन सर्कस’, ‘भोपाल: प्रेयर फॉर रेन’, ‘पार्च्ड और बियॉन्ड द क्लाउड्स’, ‘डेकन क्रॉनिकल’, ‘रोम रोम में’, ‘मानसून आउट’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवॉर्ड्स और नॉमिनेशन भी मिले, जिससे उनका नाम ग्लोबल लेवल पर चमक उठा।