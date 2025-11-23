Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

पिता को खोया… घर में कोई कमाने वाला नहीं, 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी

Tannishtha Chatterjee: लाख मुसीबत आया लेकिन कभी उफ्फ तक नहीं किया, बल्कि मजबूती से उसका सामना किया। जानिए 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही बॉलीवुड एक्ट्रेस की दर्द भरी कहानी के बारे में…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 23, 2025

Tannishtha Chatterjee Struggle Story

बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी स्ट्रगल स्टोरी (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Tannishtha Chatterjee Story: बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस, जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। लाख मुसीबतें आईं, लेकिन हंसते-हंसते सभी मुश्किल का डटकर सामना किया। आज वो 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं, तब भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। क्योंकि कमाने वाला भी कोई नहीं है। आइए जानते हैं, उनकी वो दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी के बारे में… विस्तार से।

ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं

बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि वह बहुत-सी दिक्कतों का एक साथ सामना कर रही हैं।

हाल ही में ‘ETimes’ को दिए एक इंटरव्यू में तनिष्ठा ने बताया था कि उन्हें हर 21 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पूरा दिन हॉस्पिटल में बीत जाता है। वह घर में अकेली कमाने वाली महिला हैं। उन्हें अपनी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी का भी ख्याल रखना होता है। घर का खर्च संभालने के लिए काम (फिल्म शूटिंग) पर जाना पड़ता है। चाहे मैं कितनी भी दर्द में क्यों न रहूं। फिर मैं हर दिन अलग अंदाज में जीती हूं।

बता दें ‘गुलाबी गैंग’ फेम एक्ट्रेस के पिता का निधन भी कैंसर की वजह से हुआ था।

एक्ट्रेस का फिल्मी सफर

बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी आज 23 नवंबर, 2025 को अपना 45वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी। इस खास मौके पर आइए, उनके फिल्मी सफर पर नजर डालते हैं।

एक्ट्रेस का फिल्मी सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। संघर्ष, मेहनत और दमदार एक्टिंग का ऐसा मेल, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा ही नहीं, इंटरनेशनल मंच पर भी खास पहचान दिलाई।तनिष्ठा चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। दमदार एक्टिंग ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।

‘शैडो ऑफ टाइम’ और ‘ब्रिक लेन’ जैसी फिल्मों ने उन्हें विदेशों फिल्मों में भी पॉपुलर कर दिया। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने मेनस्ट्रीम से हटकर ऐसी फिल्में की, जो समाज और इंसानी रिश्तों की गहराइयों को दिखाती हैं। इनमें से ‘गुलाब गैंग’ का नाम सबसे पहले है। इसके बाद उन्होंने, ‘जलपरी: द डेजर्ट मरमेड’, ‘देख इंडियन सर्कस’, ‘भोपाल: प्रेयर फॉर रेन’, ‘पार्च्ड और बियॉन्ड द क्लाउड्स’, ‘डेकन क्रॉनिकल’, ‘रोम रोम में’, ‘मानसून आउट’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवॉर्ड्स और नॉमिनेशन भी मिले, जिससे उनका नाम ग्लोबल लेवल पर चमक उठा।

आज, जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, उनका यह शानदार फिल्मी सफर और भी प्रेरणादायक बन जाता है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि असली कलाकार वही है, जो हर परिस्थिति में अपनी रोशनी बनाए रखे।

हैप्पी बर्थडे तनिष्ठा चटर्जी

