मदन मोहन, वो म्यूजिक डायरेक्टर, जिनके निधन पर खूब रोईं थीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर

गीतों के बोल जावेद अख्तर ने लिखे, लेकिन जब बारी आई आवाज की, तो सबकी नजरें एक ही नाम पर ठहर गईं और वो थी लता मंगेशकर। आखिर, भाई से किया वादा वो कैसे भूलतीं? जी हां- लता जी ने उन धुनों को अपनी आवाज दी। कहते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान वो कई बार रो पड़ीं क्योंकि हर सुर उन्हें अपने मदन भैया की याद दिलाता था।