न सारा न अनीत पड्डा… मधुबाला की बायोपिक में इस एक्ट्रेस का नाम हुआ फाइनल? दे चुकी हैं 130 करोड़ी फिल्म

Sharvari reportedly considered for Madhubala biopic role: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी जोरों पर है। जब से इस बायोपिक की घोषणा हुई है, तभी से फिल्म जगत और प्रशंसकों के बीच से एक ही सवाल सामने आ रहा है- आखिर वह कौन सी खुशनसीब अभिनेत्री होगी, जो पर्दे पर मधुबाला का किरदार निभाएगी? काफी समय से कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं। पहले कियारा आडवाणी, सारा अर्जुन, फिर अनीत पड्डा। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है वह एक्ट्रेस 130 करोड़ की सुपरहिट फिल्म दे चुकी हैं। आइये जानते हैं कौन बन सकती है मधुबाला...