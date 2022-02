36 साल की उम्र में ही हो गई थी मधुबाला की मौत, खूब रोती थी अकेले बैठकर

मधुबाला अपने जमाने मे सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से एक थी। उनके खूबसूरती के दिवाने हर एक लोग थे। मधुबाला ने अपने करियर में कई सुपरहिट फ़िल्में की हैं जो आपने देखी ही होंगी। हालांकि उनकी मौत काफी दर्दनाक रही।

मधुबाला अपने जमाने की सबसे सुदंर अभिनेत्री थी। हिंदी फिल्म को मधुबाला ने एक से बढ़कर एक फिल्मे दी है। मधुबाला की हर एक फिल्म सुपरहीट शाबित होती हैं। मधुबाला के कातिल आदाओं के हर एक लोग दीवाना हुआ करते थे। उनके चाहने वाले करोड़ो के तदाद मे थे। लेकिन मधुबाला ने इस दुनिया को महज 36 साल की उम्र में ही अलविदा कह दिया था। लेकिन उनके चाहने वाले आज भी हैं। उनकी जिदंगी किसी फिल्म की तरह थी। वह अपने जमाने के सबसे शुमार अभिनेत्री में से एक थी। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करते थे।

Madhubala died at the age of 36, used to cry a lot sitting alone