माधुरी दीक्षित का बेटा अरिन हुआ ग्रेजुएट, फैमिली फोटो शेयर कर बोलीं- 'प्राउड मूमेंट'

नई दिल्ली। धक-धक गर्ल यानी कि एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर वह अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती ही रहती हैं। अब माधुरी दीक्षित ने अपने फैंस संग अपनी खुशी शेयर की है। दरअसल, माधुरी ने बताया की उनके बेटे ने कुछ ऐसा किया है। जिससे वह काफी गर्व महसूस कर रही हैं। चलिए आपको भी बतातें हैं माधुरी की खुशी का राज।

A proud moment for Ram and I, as Arin graduates from high school with flying colors 🎓 Congratulations Arin and to the graduating class of 2021. pic.twitter.com/2THE7VH3d4