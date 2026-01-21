महेश बाबू की पत्नी के बारे में 90% लोग नहीं जानते ये बात? जानें आखिर क्यों कर दिया करियर कुर्बान

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर(इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Mahesh Babu Wife Namrata Shirodkar Birthday Story: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर कभी बॉलीवुड की चमकती हुई टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार थीं। कैमरे की दुनिया में कदम भी उन्होंने कम उम्र में ही रख दिया था, देखते ही देखते वह कई बड़ी फिल्मों का चेहरा बन गईं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री की यह खूबसूरत अदाकारा रातोंरात फिल्मों से गायब हो गई? क्यों उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया, स्टारडम और बढ़ते करियर को अचानक पीछे छोड़ दिया?
दिलचस्प बात यह है कि महेश बाबू की पत्नी के बारे में आज भी 90% लोग इस सच्चाई से अनजान हैं कि उन्होंने अपने परिवार, रिश्ते और शादी को करियर से ऊपर रखा। 22 जनवरी को अपना 54वां जन्मदिन मना रहीं नम्रता शिरोडकर की कहानी त्याग, प्यार और जुनून से भरी है।
नम्रता शिरोडकर किसी आम परिवार से नहीं, बल्कि बी-टाउन की एक चमकदार विरासत से ताल्लुक रखती हैं। एक्टिंग तो जैसे उनके खून में ही थी। उनकी दादी मशहूर मराठी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर थीं। ऐसे फिल्मी माहौल में पली-बढ़ी नम्रता ने भी अपनी बहन शिल्पा शिरोडकर की तरह बॉलीवुड का रुख किया।
कम उम्र में ही नम्रता समझ चुकी थीं कि उनका दिल कैमरे के लिए ही धड़कता है। इसलिए उन्होंने बच्चों की भूमिकाओं से शुरुआत करते हुए 1977 में ‘शिरडी के साईं बाबा’ में अपना पहला किरदार निभाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कदम रखा मॉडलिंग की दुनिया में… और यहीं उनकी किस्मत चमक उठी।
महज 21 साल की उम्र में, 1993 में, नम्रता ने फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया और उसी साल ‘मिस यूनिवर्स’ में हिस्सा लेकर दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में छठा स्थान हासिल किया। जैसे ही उनके सिर पर मिस इंडिया का ताज सजा, बॉलीवुड के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पहली ही फिल्म में उन्हें सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जो किसी भी नए चेहरे के लिए किसी सपने से कम नहीं।
1998 में आई ‘जब प्यार किसी से होता है’ से नम्रता ने बड़े पर्दे पर एंट्री ली। रोल छोटा था, मगर उनकी मौजूदगी इतनी खास रही कि उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच ही लिया। इसके बाद 1999 में नम्रता को मिला बड़ा ब्रेक… संजय दत्त के साथ सुपरहिट फिल्म ‘वास्तव’। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ हिट रही और नम्रता को बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई।
नम्रता शिरोडकर ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली ही हिट फिल्म के बाद ‘पुकार’, ‘अस्तित्व’, ‘कच्चे धागे’, ‘तेरा मेरा साथ रहे’ और ‘एलओसी कारगिल’ जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि ज्यादातर फिल्में सिर्फ औसत रहीं। बॉलीवुड में कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने साउथ फिल्मों की ओर रुख किया और फिल्म ‘वामसी’ में उनकी मुलाकात महेश बाबू से हुई। शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और करीब 5 साल डेट करने के बाद शादी कर ली।
कम लोग जानते हैं कि नम्रता की पहली फिल्म ‘पूरब की लैला पश्चिम की छैला’ रिलीज ही नहीं हो पाई। यह 1977 की बड़ी फिल्म थी, जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार थे, लेकिन फिल्म बंद हो गई।
90 के दशक में अपनी खूबसूरती और काम की वजह से चर्चा में रहने वाली नम्रता आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन महेश बाबू और अपने दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।
