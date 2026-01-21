महेश बाबू की पत्नी के बारे में 90% लोग नहीं जानते ये बात? जानें आखिर क्यों कर दिया करियर कुर्बान

महज 21 साल की उम्र में, 1993 में, नम्रता ने फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया और उसी साल ‘मिस यूनिवर्स’ में हिस्सा लेकर दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में छठा स्थान हासिल किया। जैसे ही उनके सिर पर मिस इंडिया का ताज सजा, बॉलीवुड के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पहली ही फिल्म में उन्हें सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जो किसी भी नए चेहरे के लिए किसी सपने से कम नहीं।